烏軍第二次主動進攻俄領土 澤倫斯基首次證實：攻入俄國別爾哥羅德

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-09 08:10

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烏克蘭總統澤倫斯基周一（7 日）首次證實，烏軍已在俄羅斯別爾哥羅德地區展開軍事行動，目的是保護烏克蘭邊境附近城鎮。

這是烏軍在 2022 年烏克蘭戰爭開戰後第二次主動進攻俄羅斯領土，烏軍去年 8 月突襲俄羅斯南部邊境庫斯克州，一度佔領超過 1,200 平方公里的土地，但俄羅斯已經收復部分失地。

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澤倫斯基周一晚間在講話中表示，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基提交了前線簡報，內容涉及烏軍「在庫斯克地區的存在，以及在別爾哥羅德地區的存在」。

他說：「我方持續在敵方邊境地區展開積極行動，這完全正當。戰爭必須回到它發起的地方。我方的主要目標仍然不變，即保護我國蘇梅和哈爾科夫地區的土地與民眾免遭俄羅斯佔領者侵擾。」

澤倫斯基隨後還提到，烏克蘭第 225 突擊團正在該地區執行任務。

澤倫斯基重申說法，即儘管俄羅斯軍隊近日重新控制庫斯克部分區域，但這次軍事行動依然取得戰略上的成功，因為它吸引了俄軍力量離開烏克蘭頓涅茨克地區的主戰場。

他說：「通過整個庫斯克方向的行動，我方成功減輕了其他前線地區的壓力，尤其是頓涅茨克。」