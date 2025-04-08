挺台商！臺企銀榮獲新南向國家送保融資金額成長優等獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-08 20:03

‌



海外信用保證基金今（8) 日頒發「113 年度績優金融機構」獎項，臺灣企銀表現亮眼，榮獲海外信保基金績優銀行「新南向國家送保融資金額成長優等獎」，由臺灣企銀副總經理曾國樑代表受獎。

臺灣企銀善用海外信保基金保證機制，協助台商取得融資，113 年新南向國家融資及保證送保金額較 112 年大幅成長 184%，推展成效顯著。此次獲頒殊榮，不僅肯定臺灣企銀在支持企業拓展海外市場上的卓越表現，更彰顯該行在落實政府新南向政策，與強化企業國際競爭力方面的積極貢獻。

‌



臺灣企銀已在海外設立紐約、洛杉磯、東京、上海、武漢、香港、雪梨、布里斯本等 8 家分行、1 家柬埔寨微型財務公司及 1 家仰光辦事處，並輔以 OBU 國際金融業務分行跨境全區服務，持續建置更完整的海外金融服務網，提供多元化的金融商品，滿足客戶各項跨境金融服務需求，助力中小企業在全球市場中發揮競爭優勢，成為海外台商的最佳夥伴。

臺灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行，扶持中小企業不遺餘力，合併累計 113 年全年淨收益達新臺幣 341.15 億元，年增率 6.90%，續創其有史以來的最佳成績。