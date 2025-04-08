海外送保融資年增逾2成創高！一銀奪海外信保4項大獎 五度獲頒「總送保融資金額優等獎」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-08 20:02
金管會、僑務委員會及海外信用保證基金於 4 月 8 日舉辦「績優金融機構頒獎典禮」，第一銀行勇奪「總送保融資金額優等獎」及「新南向國家送保融資金額成長優等獎」，越南河內市分行、胡志明市分行亦各自獲頒「分行送保優等獎」，共獲四項大獎殊榮，其中「總送保融資金額優等獎」已連續 5 年獲此殊榮，深耕海外市場成績斐然、備受肯定。
第一銀行積極響應政府政策，除推動新南向業務外，更積極運用海外信用保證機制，協助企業取得海外營運發展所需資金，壯大營運規模，成為海外臺僑商最堅強的後盾；據海外信用保證基金統計，第一銀行 2024 年移送海外信保融資金額較 2023 年同期成長 23.5％。
目前第一銀行於全球擁有 43 個海外據點，其中 19 處位於新南向國家，且已在東協 10 國中 8 國設有據點，居公股銀行之冠；未來，第一銀行將持續致力於拓展海外佈局，發揮既有全球綿密據點優勢與中小企業之豐厚基磐，深耕海外市場，落實在地化經營，並結合海外信用保證機制，為客戶提供更優質的金融服務，成為臺僑商進軍海外當地市場的重要金融好夥伴。
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