〈台幣〉央行展穩匯決心 股匯脫鉤貶轉升收33.055元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-07 18:09

‌



台股今 (7) 日恢復交易後展開補跌，重挫逾 2000 點，跟隨亞股上演黑色星期一，新台幣兌美元匯率一度貶逾 1 角，但央行防禦性介入調節，帶動匯價由貶轉升，終場收在 33.055 元，升值 3.3 分，台北及元太外匯市場總成交值放大至 25.395 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 33.09 元，盤中最低來到 33.23 元、貶值 1.75 角，外匯交易員指出，外資今天積極賣股匯出，不過，下午交投轉趨清淡，在央行進場調節後，匯價也順利由貶轉升，並未耗費太多「子彈」即達成目的。

‌



新台幣兌美元終場收在 33.055 元，升值 3.3 分，台北外匯市場成交金額 18.89 億美元，元太外匯市場成交金額 6.505 億美元。

中央銀行外匯局長蔡炯民出面向市場喊話，央行會準備非常多的流動性，以有彈性的貨幣政策和匯市管理措施來穩定市場，「足夠信心可以穩定，絕對沒有問題」。

觀察主要貨幣 4/2-4/7 對美元表現，根據央行統計，美元指數大跌 1.69%，日元受到避險情緒升溫影響，強勢升值 2.66%，歐元勁揚 1.95%；人民幣狂貶 0.55%，越南盾亦重貶 0.60%，韓元貶幅收斂至 0.17%，新加坡幣貶 0.25%，新台幣則轉升 0.10%。