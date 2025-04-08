再槓川普！傳美國商會可能就對等關稅問題控告川普政府 以阻止全球報復

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-08 13:10

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美國財經雜誌《Fortune》周一 (7 日) 援引知情人士消息獨家報導，美國商會正考慮對美國總統川普的政府提起訴訟，以阻止新的進口關稅生效。此外，其他組織也可能加入該商會的訴訟。

川普上周三 (2 日) 簽署一項行政命令，對從其他國家進口的商品加徵「對等關稅」，最低基準稅率為 10%，對來自歐盟的商品徵收 20% 關稅，對來自中國的商品加徵 34% 關稅。川普承諾對等關稅將讓美國從中獲得 6 到 7 兆美元的預算收入。

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兩位知情人士透露，美國企業界最大遊說力量—美國商會正考慮對川普政府提起訴訟，以阻止川普新一輪關稅舉措於周三 (9 日) 生效。一位知情人士還表示，其他團體也有可能與商會一起提起訴訟。

美國商會代表著數百萬大大小小的美國企業，該組織一直在考慮將關稅之爭訴諸法院，一些最大會員也敦促其這樣做，且此舉將有效地為擔心關稅對自家業務影響，但又擔心公開批評政策恐惹怒川普的企業提供掩護。

雖不清楚美國商會提起訴訟背後的具體法律依據，但該組織可主張川普援引緊急權力徵收新關稅是非法的。

上星期，非營利法律組織「新公民自由聯盟」(NCLA) 代表佛州一家小型文具公司 Simplified 提起訴訟，挑戰川普不分盟友、敵人都祭出的全面關稅，且愈來愈多保守派團體對川普提出法律挑戰，質疑他是否有權力不經國會就制定關稅。Simplified 質疑川普今年稍早對一切中國進口商品開徵關稅是否合法。

NCLA 主張，川普動用《國際緊急經濟權力法 (IEEPA)》來為關稅找理由，實為違憲，原因在該法並未授權總統來施加關稅，相形之下，該法授權的是緊急行動如制裁、凍結資產，而保護美國不受外國威脅。

美國總統川普上周三便是援引有 50 年歷史之久的 IEEPA 下令徵稅，認為中國在遏制美國芬太尼危機方面採取的措施不夠。

報導指出，雖然美國商會通常不會跟共和黨領導人發生爭執，但這並不是該組織首次提起訴訟阻止川普政策。

2020 年，美國商會曾就移民政策對當時的川普政府提出起訴，當時該組織負責人在一篇專欄文章中寫道：「若我們希望企業發展、經濟反彈，就應該允許技術工人合法來這裡工作，為我們國家的福祉做出貢獻，不應該把他們拒於門外。」