全球前十大AI應用程式陸佔半壁江山！夸克、豆包、DS、元寶、Talkie「新五小龍」崛起

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-07 12:40

‌



全球 AI 應用競爭格局持續演變，中國廠商以技術創新與生態整合能力在全球市場中佔據半壁江山，根據上月發布的全球 AI 產品榜，中國國產的 AI 應用程式在多個領域實現突破，夸克、豆包、DeepSeek、騰訊 (00700-HK) 的元寶、Talkie 組成的「新五小龍」強勢崛起，標誌著中國 AI 產業進入新的發展階段。

從整體榜單來看，全球前十名的 AI 應用中，中國企業獨佔五席，展現出強大的市場競爭力。阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 旗下夸克以 1.48 億月活躍用戶 (MAU) 穩居國內榜首，並躋身全球總榜第二位，主要靠著阿里自研大模型的「AI 超級框」戰略正在重塑搜尋與服務的邊界。

‌



TikTok 母公司字節跳動推出的豆包則以 9736 萬月活緊隨其後，其視頻生成工具即夢 AI 單月增長 173.57%，成為現象級創意工具。

DeepSeek 則憑藉著底層模型能力均衡佈局，在生態建構方面展現巨大潛力，MAU 達到 7701 萬人，騰訊元寶也靠著微信生態導流實現爆發式成長，月活用戶較上月激增 196% 至 3884 萬，展現出社群巨頭在 AI 領域的強大整合能力。

作為 Minimax 旗下的 AI 角色扮演應用的 Talkie 則以 3332 萬月活躋身全球第七，其個性化互動體驗受到年輕用戶追捧。

中國市場競爭呈現巨頭爭霸格局，阿里巴巴、騰訊、字節跳動三大陣營透過差異化佈局搶佔賽道。夸克升級為阿里 AI 旗艦應用後，深度融合多模態能力，用戶可透過單一入口完成搜尋、寫作、PPT 生成等複合型任務，這種「無邊界 AI 框」模式顯著提升了用戶黏性，字節跳動則延續其在短影片領域的技術優勢，將即夢 AI 打造為最接地氣的創作工具，日均生成圖片超千萬張。騰訊元寶借助微信入口實現精準導流，結合自身社交基因推出 AI 搜尋與智慧助理服務，形成獨特的循環生態。

全球市場格局中，中國 AI 應用程式展現出極強的適應力。夸克憑藉其簡潔高效的互動設計，在海外市場收穫大量用戶青睞，MAU 增速保持穩健。DeepSeek 透過開源策略吸引開發者建構生態，其應用層產品在教育、辦公室等領域快速滲透，Talkie 則以角色扮演類 AI 的創新玩法，在歐美市場掀起社交新潮流。

值得關注的是，儘管面臨 ChatGPT 等國際巨頭的競爭壓力，中國 AI 應用程式仍憑藉本土化運營與功能創新實現突圍，例如騰訊元寶透過接入微信生態實現數據與場景的雙重協同。

此外，新興勢力在區隔領域表現亮眼，MAU 增速榜單揭示產業創新方向。騰訊元寶以微信導流實現 196% 的爆炸性成長，是成長最快的重量級 AI 應用程式。即夢 AI 以一鍵生成創意內容的功能，MAU 單月激增 173.57%，印證了 UGC 內容生產工具的市場潛力。

可靈 AI 則聚焦 AI 影片生成，MAU 成長 47.31%，其光影渲染技術與影視級特效備受創作者推崇，而文小言轉型免費模式後，透過會員退費策略吸引使用者體驗，展現出靈活的商業化探索。

產業觀察人士指出，目前 AI 應用程式競爭已進入生態化階段，重量級廠商透過整合底層模型能力與上層應用場景，建構起「模型 + 應用 + 服務」的完整循環。

阿里巴巴憑藉達摩院技術儲備推動夸克智慧化升級，騰訊借助微信生態強化元寶的場景滲透，字節跳動則透過即夢 AI 拓展創意內容邊界，這種垂直整合模式不僅提升使用者體驗，也建構了較高的市場進入障礙。

在快速發展的同時，業界也面臨多重挑戰。用戶隱私保護成為監管重點，近期多國加強對 AI 資料使用的審查力道。技術同質化趨勢顯現，部分應用陷入功能重複的困境。商業化路徑尚待驗證，免費增值模式與訂閱制之間的平衡仍需探索。