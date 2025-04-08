盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.04%，報109.7美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 01:39
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日23:14股價上漲5.26美元，報109.70美元，漲幅5.04%，成交量444,102（股），盤中最高價118.18美元、最低價98.79美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.44%
- 近 1 月：-22.2%
- 近 3 月：-45.71%
- 近 6 月：-50.04%
- 今年以來：-37.34%
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