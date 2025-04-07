盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲5.26%，報63.69美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:43
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間07日22:17股價上漲3.18美元，報63.69美元，漲幅5.26%，成交量1,732,466（股），盤中最高價63.75美元、最低價58.86美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-24.37%
- 近 1 月：-29.15%
- 近 3 月：-25.95%
- 近 6 月：-33.81%
- 今年以來：-22.6%
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