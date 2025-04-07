search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲5.26%，報63.69美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:43


GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間07日22:17股價上漲3.18美元，報63.69美元，漲幅5.26%，成交量1,732,466（股），盤中最高價63.75美元、最低價58.86美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-24.37%
  • 近 1 月：-29.15%
  • 近 3 月：-25.95%
  • 近 6 月：-33.81%
  • 今年以來：-22.6%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報GE HealthCare Technologies Inc

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005018.86-1.09%
道瓊指數37669.3-1.68%
NASDAQ15489.415-0.63%
費城半導體3654.5491.58%
GE HealthCare Technologies Inc60.19-0.53%

延伸閱讀


Empty