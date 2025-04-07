盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.28%，報338.6美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:41
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間07日22:15股價上漲16.97美元，報338.60美元，漲幅5.28%，成交量2,063,094（股），盤中最高價339.11美元、最低價298.14美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.94%
- 近 1 月：-7.51%
- 近 3 月：-12.21%
- 近 6 月：+10.06%
- 今年以來：-6%
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