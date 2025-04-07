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鉅亨速報

盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大漲5.39%，報169.48美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:38


恩智浦半導體(NXPI-US)截至台北時間07日22:12股價上漲8.67美元，報169.48美元，漲幅5.39%，成交量1,063,635（股），盤中最高價169.75美元、最低價152.37美元。

美股指數盤中表現

恩智浦半導體(NXPI-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-15.36%
  • 近 1 月：-25.02%
  • 近 3 月：-24.65%
  • 近 6 月：-31.35%
  • 今年以來：-22.63%

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美股美股盤中盤中速報恩智浦半導體

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