盤中速報 - 思佳訊半導體(SWKS-US)大跌5.12%，報50.08美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:11
思佳訊半導體(SWKS-US)截至台北時間07日21:43股價下跌2.7美元，報50.08美元，跌幅5.12%，成交量263,299（股），盤中最高價52.06美元、最低價50.08美元。
美股指數盤中表現
思佳訊半導體(SWKS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.69%
- 近 1 月：-21.14%
- 近 3 月：-41.94%
- 近 6 月：-45.49%
- 今年以來：-40.48%
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