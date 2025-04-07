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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.12%，報145.7美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:10


Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間07日21:39股價下跌7.87美元，報145.70美元，跌幅5.12%，成交量1,173,508（股），盤中最高價148.31美元、最低價145.59美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.11%
  • 近 1 月：-14.36%
  • 近 3 月：-14.45%
  • 近 6 月：-55.14%
  • 今年以來：-15.6%

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Palo Alto Networks Inc151.045-1.64%

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