盤中速報 - 凌雲邏輯(CRUS-US)大跌5.31%，報78.81美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:09
凌雲邏輯(CRUS-US)截至台北時間07日21:41股價下跌4.42美元，報78.81美元，跌幅5.31%，成交量26,260（股），盤中最高價80.50美元、最低價78.81美元。
美股指數盤中表現
凌雲邏輯(CRUS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.36%
- 近 1 月：-19.15%
- 近 3 月：-18.78%
- 近 6 月：-30.42%
- 今年以來：-16.42%
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