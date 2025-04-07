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鉅亨速報

盤中速報 - 凌雲邏輯(CRUS-US)大跌5.31%，報78.81美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:09


凌雲邏輯(CRUS-US)截至台北時間07日21:41股價下跌4.42美元，報78.81美元，跌幅5.31%，成交量26,260（股），盤中最高價80.50美元、最低價78.81美元。

美股指數盤中表現

凌雲邏輯(CRUS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-16.36%
  • 近 1 月：-19.15%
  • 近 3 月：-18.78%
  • 近 6 月：-30.42%
  • 今年以來：-16.42%

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美股美股盤中盤中速報凌雲邏輯

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