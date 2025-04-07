【袁志峰專欄】港股風險上升，建議減持倉位

袁志峰 2025-04-07 08:14

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1) 股市前景

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受美國公布對等關稅影響，上周四港股顯著下跌，成交增加。全星期計，日均成交額環比增加 7% 至 2534 億元；港股通南向交易淨買入 633 億元；恒指及恒生科指跌 2.5% 及 3.5%；石藥集團 (1093)、周大福(1929) 及中國聯通 (762) 升逾 9%、6% 及 5%，為升幅最大藍籌。創科實業 (669)、申洲國際(2313) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 13%、11% 及 10%，為跌幅最大藍籌。上証指數及深証成指跌 0.3% 及 2.3%。標指及納指跌 9.1% 及 10.0%；紐約期油跌 10.6%；美元指數跌 1.0%，人民幣兌美元跌 0.3%；美國 10 年期債息由 4.25 厘跌至 4.00 厘。

中美互加關税令全球股市急瀉，美國標指及納指兩日分别累挫 10.5% 及 11.4%。預期港股今周走勢極為波動，建議投資者減持倉位，做好風控，防守性股份包括電訊及內銀將跑贏大市。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 564 點至 22638 點，已是全日低位，早段跌幅曾收窄至 204 點，午後一度擴大至 520 點，收報 22849 點，跌 352 點或 1.5%。成交額按日增 34% 至 2895 億元。3 月份日均成交額 2802 億元。全星期計，恒指跌 2.5%，恒生科指跌 3.5%。

港股通南向資金淨買入約 288 億元，創單日次高。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及阿里 (9988) 錄得 60.7、48.3 及 34.9 億元淨買入。申洲國際 (2313) 錄得 0.1 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 604 億元，3 月淨買入約 1603 億元。

恒指跌 1.5%，成份股 19 升 62 跌 2 持平。申洲國際 (2313) 及創科實業 (669) 跌逾 14% 及 12%，為跌幅最大藍籌。比亞迪電子 (285) 及海爾智家 (6690) 跌逾 8%。藥明康德 (2359) 跌逾 6%。藥明生物 (2269)、東方海外(316) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 5%。中升控股 (881) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 4% 及 3%。滙豐 (5)、中銀香港(2388)、港交所(388) 及中海油 (883) 跌逾 2%。康師傅 (322) 及小米 (1810) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。中國聯通 (762)、中國神華(1088)、華潤置地(1109)、中國海外發展(688) 及龍湖集團 (960) 升逾 1%。

恒生科指跌 2.1%，收報 5313 點，成份股 6 升 24 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 2%，阿里 (9988) 及京東 (9618 跌 5%。小米(1810) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。同程旅行 (780) 升逾 2%。商湯 (20) 及閱文集團 (772) 漲逾 1%。比亞迪電子 (285) 及海爾智家 (6690) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。聯想 (992) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 7% 及 6%。美的集團 (300) 跌逾 4%。蔚來 (9866) 及理想汽車 (2015) 跌逾 3% 及 2%。

板塊方面，公用及內房股逆市上升，漲幅居前。北控水務 (371) 及粤海投資 (270) 漲逾 5% 及 3%。手機零件、家電、航運及鋁製品股跑輸大市，跌幅居前。瑞聲科技 (2018) 跌逾 12%。海爾智家 (6690) 及海信家電 (921) 跌逾 8% 及 6%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌 7% 及 5%。中國宏橋 (1378) 及中國鋁業 (2600) 跌逾 5% 及 3%。

周四上証指數低開 0.9%，已是全日低位，早盤最多曾倒升 0.2%，午後弱勢震盪，收報 3342.01 點，跌 0.2%。深証成指跌 1.4%。科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 11400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1600 億元，3 月份日均成交額約 14900 億元。全星期計，上証指數跌 0.3%，深証成指跌 2.3%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國國務院關稅稅則委員會公布，自今年 4 月 10 日 12 時 01 分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵 34% 關稅。(信報)

美國正式宣布實施對等關稅，所有進口商品加徵 10% 關稅，個別被針對地區稅率更高，最大貿易夥伴歐盟徵收 20%，中國更被加徵 34%，同時適用於香港及澳門，連同之前兩次、各加 10% 關稅，年初以來累計向中國加徵關稅達 54%。(信報)

美國勞工部公布，3 月非農業職位增加 22.8 萬個，市場預期增加 13.5 萬個；失業率為 4.2%，預期為 4.1%。(信報)