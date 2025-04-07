〈走進中國〉花粉：北京民眾第一恨！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 07:30

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好消息，北京的春天來了！

壞消息，北京的春天！來了！！！

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在北京，愛春天的人恨不得一頭扎進春天裡。今天上春山，明天放風箏，就連午休都要抽 20 分鐘去附近公園的桃樹下邊曬太陽邊吃三明治。

不愛春天的，個個是春日受害者。

春風一吹，他們就想辦法把自己遮得嚴嚴實實。護目鏡、口罩、帽子、手套...... 全副武裝，生怕碰到一點兒春風。這並不是在拒絕春光，只是他們知道：

春風一吹，花粉就來了。

人類對花粉的認知，很容易被北京刷新。

花粉有一個更具體的名字：圓柏。

據《鳳凰 Weekly》報導，有人說，花粉已經取代沙塵暴，成為北京民眾第一恨。

初見北京圓柏花粉的人，都以為那是沙塵暴。

畢竟從視覺上來說，沙塵暴和花粉的區別，是沒有區別。初見北京圓柏花粉的人，都以為那是沙塵暴。

在北京，春季花粉過敏的主要元凶，是雄性圓柏。

3～4 月是柏樹繁殖季，每到這時雄性圓柏就會長出黃色花粉苞，風稍一吹花粉就開始掉落。花粉密集時很容易讓路人誤以為這是霧霾。

如你所見，飽受過敏之苦的北京人正全網疾呼：「沒有一棵柏樹是無辜的。」

熟悉圓柏習性的過敏人士，春天看到柏樹就繞著走。哪怕在網上看到別人拍攝的圓柏爆粉影片，都要在評論區寫一句：「我的死亡之雨。」

生活在北京的人，個個苦圓柏久矣。但凡圓柏能懂普通話，那每天都能聽到一百句「禁止發情」。

對在辦公室久坐的上班族來說，周末是擁抱春天、縱享自然的唯一機會。

可今年春天，一到周末，北京的花粉濃度就爆表，北京全城花粉濃度超過 801 粒 / kmm²，整體進入很高的水準。

花粉濃度是指花粉在空氣中每 1,000 平方毫米所含的花粉粒數。一旦空氣中主要致敏花粉濃度超過每千平方毫米 100 粒，代表已經進入花粉期。檢測預報如大於 300 粒 / kmm²，表明花粉濃度已經偏高。

微風習習的晴天，本是春天最舒適的天氣。但不巧的是，這也是最利於花粉傳播的天氣。

風太大會把花粉吹跑，讓花粉濃度變低；下雨後花粉沉降到地面，空氣中的花粉濃度也會下降很多。