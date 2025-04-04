盤中速報 - 芯源系統(MPWR-US)大跌5.84%，報469.58美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 21:51
芯源系統(MPWR-US)截至台北時間04日21:33股價下跌29.1美元，報469.58美元，跌幅5.84%，成交量25,246（股），盤中最高價476.60美元、最低價469.58美元。
美股指數盤中表現
芯源系統(MPWR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.09%
- 近 1 月：-13.86%
- 近 3 月：-19.55%
- 近 6 月：-45.96%
- 今年以來：-15.72%
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