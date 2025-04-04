盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.15%，報329.49美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 21:45
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間04日21:30股價下跌17.9美元，報329.49美元，跌幅5.15%，成交量265,646（股），盤中最高價332.00美元、最低價328.00美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.23%
- 近 1 月：-9.23%
- 近 3 月：-3.24%
- 近 6 月：+22.43%
- 今年以來：+1.53%
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