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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.15%，報329.49美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 21:45


Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間04日21:30股價下跌17.9美元，報329.49美元，跌幅5.15%，成交量265,646（股），盤中最高價332.00美元、最低價328.00美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.23%
  • 近 1 月：-9.23%
  • 近 3 月：-3.24%
  • 近 6 月：+22.43%
  • 今年以來：+1.53%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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Crowdstrike控股317.465-8.61%

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