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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調降至13元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)提出目標價估值：中位數由14元下修至13元，調降幅度7.14%。其中最高估值18元，最低估值9元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予華納兄弟探索評價：積極樂觀13位、保持中立14位、保守悲觀1位。

華納兄弟探索今(4日)收盤價為9.16元。近5日股價下跌7.14%，標普指數下跌5.21%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WBD市場預估目標價

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