鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託NTRS-US的目標價調降至112元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對北方信託(NTRS-US)提出目標價估值：中位數由115.5元下修至112元，調降幅度3.03%。其中最高估值132元，最低估值96元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予北方信託評價：積極樂觀3位、保持中立11位、保守悲觀3位。
北方信託今(4日)收盤價為90.58元。近5日股價下跌3.03%，標普指數下跌5.21%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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