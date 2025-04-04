盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌8.32%，報155.95美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 02:04
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間04日01:48股價下跌14.16美元，報155.95美元，跌幅8.32%，成交量1,199,864（股），盤中最高價165.62美元、最低價155.95美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.85%
- 近 1 月：-3.63%
- 近 3 月：-3.2%
- 近 6 月：-12.09%
- 今年以來：-3.57%
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