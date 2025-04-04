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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌8.32%，報155.95美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 02:04


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間04日01:48股價下跌14.16美元，報155.95美元，跌幅8.32%，成交量1,199,864（股），盤中最高價165.62美元、最低價155.95美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.85%
  • 近 1 月：-3.63%
  • 近 3 月：-3.2%
  • 近 6 月：-12.09%
  • 今年以來：-3.57%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公154.6-9.11%

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