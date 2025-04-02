定期定額投資孩子未來 爸媽最愛10檔基金曝光
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-02 11:33
兒童與親子理財近年來受許多爸媽重視，國內最大基金交易平台基富通今 (2) 日指出，父母運用子女紅包、獎助學金或小額理財的情形越來越普遍，目前平台上超過 8 成採取定期定額方式規劃子女未來高等教育的基金，藉親子理財過程，為孩子建立良好的價值觀與妥善使用金錢的方法。
根據基富通統計，平台上逾 3 成的父母都有為家中子女開戶，超過 8 成採取定期定額，投資金額以每月固定 3,000 元的比例約 4 成，而 3,000-5,000 元、5,000-8,000 元的人，都各有 1 成 5，顯示兒童或親子理財的普惠程度相當高。
基富通觀察父母為子女定期定額的基金類型，仍以股票型基金居大宗，占比 75%，其次是平衡型基金，達 2 成左右，反映投資人較為年輕，能適度承擔風險，所以投資屬性偏向積極為主、穩健為輔。
基富通表示，就定期定額前 10 大基金觀察，有 3 檔為退休專案基金，分別是安聯四季成長組合基金、群益全民成長樂退組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)、國泰泰享退 2049 目標日期組合基金；5 檔為台股基金，包括安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、野村優質基金、統一黑馬基金、安聯台灣大壩基金；2 檔聚焦科技產業，即貝萊德世界科技基金、摩根美國科技基金。
基富通總經理王浩宇表示，退休專案基金以長期理財為目標而設計，經得起市場波動的考驗，加上與業者共同讓利，提供終身 0 手續費、低經理費率的好處，也成為父母為孩子儲備未來高等教育基金的工具。
王浩宇指出，過去傳統中，長輩都不太喜歡跟小孩談錢，但隨著時代轉變與少子化現象，每位父母都希望給孩子最好的資源，除了重視 IQ(智力指數)、EQ(情緒商數) 的發展，還看重 FQ(財務智商) 的培養，因此許多父母會將孩子的年節紅包、各項補助或獎助學金分成 12 等分，每一等分如不足 3,000 元，父母再提撥少量金額補足，以定期定額方式讓孩子的錢真正用在孩子身上，不僅壓力較小，同時能在過程中為孩子建立良好的價值觀，妥善使用金錢，以達成人生目標的方式。
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