鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估下修至17.25元，預估目標價為278.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.56元下修至17.25元，其中最高估值20.35元，最低估值15.78元，預估目標價為278.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.35(20.35)
|26.3
|28.3
|最低值
|15.78(15.78)
|21.01
|24.59
|平均值
|17.66(17.73)
|23.95
|26.53
|中位數
|17.25(17.56)
|23.98
|26.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|490.60億
|522.89億
|552.05億
|最低值
|446.84億
|465.57億
|515.79億
|平均值
|462.16億
|492.80億
|534.67億
|中位數
|460.04億
|486.42億
|535.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.52
|14.49
|11.77
|12.79
|21.47
|營業收入
|319.81億
|348.16億
|368.84億
|413.64億
|464.06億
詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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