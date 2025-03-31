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鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估下修至17.25元，預估目標價為278.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.56元下修至17.25元，其中最高估值20.35元，最低估值15.78元，預估目標價為278.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值20.35(20.35)26.328.3
最低值15.78(15.78)21.0124.59
平均值17.66(17.73)23.9526.53
中位數17.25(17.56)23.9826.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值490.60億522.89億552.05億
最低值446.84億465.57億515.79億
平均值462.16億492.80億534.67億
中位數460.04億486.42億535.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.5214.4911.7712.7921.47
營業收入319.81億348.16億368.84億413.64億464.06億

詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRV

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