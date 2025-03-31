合庫祭美元優利定存最高4.08%很吸金 只到4/18

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-31 18:29

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為因應際局勢的瞬息萬變，合庫提供低門檻、高利率與相對穩健的「2025 合優利 2」美元定存優惠專案。於 114 年 3 月 28 日至 4 月 18 日，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享三個月、六個月年利率 4.08%，個人戶與公司戶都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。

隨著美國川普總統關稅貿易新政引發國際貿易戰，股債漲跌互現，市場波動加劇。美國聯準會擔憂關稅政策推升通膨，於 3 月 19 日宣布維持聯邦基準利率不變，審慎觀察經濟表現，預計最快今年 6 月啟動降息。面對市場不確定性風險，建議客戶承作本檔美元定存專案，鎖定降息前稍縱即逝的美元高利收益。

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合庫民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，不只買到心中理想價位外，可再享匯率減碼 3 分優惠。另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫 APP 的朋友們，IOS 及安卓用戶，請分別至 APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。