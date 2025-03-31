川普關稅炮火下尋避風港 長債正「美」 這檔ETF 4/7上市 殖利率6.15%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-31 16:49

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川普總統自 1 月重返白宮後，迅速推行多項政策，從貿易關稅到國際衝突，接連不斷的舉措令市場目不暇給。專家認為，川普的第二任期將持續對全球經濟帶來挑戰，投資者需要重新規劃資產配置，降低投組波動性。適時抓住降息機會，富蘭克林華美投信將於 4 月 7 日推出「20 年期以上 BBB 投資級美元公司債 ETF（00982B-TW），整體票面利率高達 5.51%，殖利率為 6.15%。。

美國聯準會近期決議暫不調整利率，但市場普遍預期降息最早可能在年中啟動。根據 CNBC 的最新調查，多數財務主管預測 2025 年下半年經濟將進入衰退，並對美國經濟前景持悲觀看法，原因主要是擔心貿易政策的不確定性可能引發全球經濟動盪。

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與此同時，美國 10 年期公債殖利率從先前的高點逐漸回落至 4.3% 左右，顯示市場避險情緒升溫。此外，最新的消費者信心指數也顯示，美國民眾對未來收入和就業的預期降至 12 年來最低水平。

00982B ETF 基金經理人洪慧珊指出，隨著降息預期逐漸增強，長天期債券的價格上漲潛力開始顯現，特別是在降息週期的初期階段，這正是進場布局的理想時機。

近年來，台股經歷多次大幅回調，但 BBB 級投資級公司債卻展現出抗震特性。洪慧珊強調，根據 Bloomberg 統計，2019 年到 2022 年降息期間，BBB 級債券兼具收益與穩定性，尤其在降息環境中，其收益率優於 AAA 級債券和美國公債。

富蘭克林華美 00982B ETF 的最低申購門檻僅需 1 萬元，讓一般投資者也能輕鬆參與國際企業債市場。該基金擬投資於超過 200 檔債券，分散於百餘家發行機構，包括英特爾、甲骨文和華納媒體等知名企業

00982B ETF 特別篩選票面利率超過 4.5% 的優質債券，整體票面利率高達 5.51%，殖利率為 6.15%。洪慧珊表示，債券 ETF 具備優質配息能力，不僅能提供穩定的收益來源，還能有效降低市場利率波動對投資的影響，讓投資者有機會更快實現資金回收並持續獲得現金流。