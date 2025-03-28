將終止開源安卓？Google致中國合作夥伴信件曝光：仍將發布完整原始碼至AOSP
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-28 17:10
近日，一則「Google 終止開源安卓 (Android)」的傳聞引發軒然大波，儘管 Google(GOOGL-US) 官方緊急澄清，但其對開發模式的調整仍令業界擔憂，因全球逾 30 億台行動設備使用該作業系統，安卓開源專案 (AOSP) 的任何變動都牽動著產業鏈的神經。
中國《第一財經》今 (28) 日根據獲得的信件獨家報導指出，Google 宣布將從周四 (27 日) 起把安卓平台的開發全面轉向單一內部分支，同時停止對公共 AOSP 分支的即時更新，這意味著未來安卓核心程式碼的迭代將僅透過 Google 內部流程完成，外部開發者無法像過去一樣直接參與公共分支的程式碼合併。
這項調整迅速被解讀為「安卓閉源前兆」，畢竟 AOSP 自誕生以來一直遵循 Apache 2.0 開源協議，允許任何開發者自由使用、修改和分發程式碼，而 Google 這次關閉公共分支的舉措，似乎與開源精神背道而馳。
但 Google 在後續聲明中強調：「此次變更是為了簡化開發流程，提升效率。」
Google 在信中明確表示，所有後續版本的完整原始碼仍將發佈至 AOSP，且 Android X 和通用核心分支的開發不受影響。
Google 中國合作方的一位負責人也說：「公共分支將轉為唯讀模式，但最終源代碼仍會公開，合作夥伴可通過協議獲取。」
儘管 Google 否認閉源意圖，但業內人士指出，此次調整實則為解決長期存在的開發效率問題。
Android Authority 分析表示，安卓系統包含逾 3000 萬行程式碼、200 多個平行開發分支，每年光是運維成本高達 8.3 億美元。由於公共分支與 Google 內部分支長期存在程式碼衝突，合併效率低下已成為技術債。
一位參與安卓開發的工程師：「過去，公共 AOSP 分支落後於 Google 私有分支數月甚至更久，導致大量補丁需要反覆調試，簡單的功能更新可能因分支差異引發連鎖反應，就像給放大鏡工具提交一個界面優化補丁，卻因代碼列表長度不一致導致合併失敗。」
更深層的矛盾指向生態話語權的爭奪。目前，安卓核心框架的開發幾乎完全由 Google 內部分支主導，而 AOSP 公共分支僅保留少量外圍組件。隨著 Google 加速推進 AI 與大模型如 Gemini 整合，Google 進一步收緊控制權的意圖愈發明顯。
東吳證券分析認為，閉源節省的資源或將投向 AI 技術研發，以因應 OpenAI 等對手的競爭壓力。
Google 這項變化恐將重塑安卓生態格局。過去十年，AOSP 的開放性孕育了三星 One UI、小米 MIUI 等客製化系統，也催生了繁榮的第三方應用生態。若 Google 持續收緊權限，中小廠商的話語權將進一步削弱，而 Google 對生態的主導權將空前強化。
儘管爭議不斷，但多數主流廠商對此調整反應平淡。業內人士分析，Google 的核心訴求在於優化開發效率，而非徹底封閉系統。
一位行業分析師指出，對普通用戶和主流廠商影響有限，畢竟應用開發者不受影響，平台開發基於特定標籤或發布分支。真正的隱憂在於開源精神的衰退，過去十年，安卓的開放性成就其霸主地位，如今若過度追求控制權，終將動搖生態根基。
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