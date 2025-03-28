將終止開源安卓？Google致中國合作夥伴信件曝光：仍將發布完整原始碼至AOSP

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-28 17:10

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近日，一則「Google 終止開源安卓 (Android)」的傳聞引發軒然大波，儘管 Google(GOOGL-US) 官方緊急澄清，但其對開發模式的調整仍令業界擔憂，因全球逾 30 億台行動設備使用該作業系統，安卓開源專案 (AOSP) 的任何變動都牽動著產業鏈的神經。

中國《第一財經》今 (28) 日根據獲得的信件獨家報導指出，Google 宣布將從周四 (27 日) 起把安卓平台的開發全面轉向單一內部分支，同時停止對公共 AOSP 分支的即時更新，這意味著未來安卓核心程式碼的迭代將僅透過 Google 內部流程完成，外部開發者無法像過去一樣直接參與公共分支的程式碼合併。

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這項調整迅速被解讀為「安卓閉源前兆」，畢竟 AOSP 自誕生以來一直遵循 Apache 2.0 開源協議，允許任何開發者自由使用、修改和分發程式碼，而 Google 這次關閉公共分支的舉措，似乎與開源精神背道而馳。

但 Google 在後續聲明中強調：「此次變更是為了簡化開發流程，提升效率。」

Google 在信中明確表示，所有後續版本的完整原始碼仍將發佈至 AOSP，且 Android X 和通用核心分支的開發不受影響。

Google 中國合作方的一位負責人也說：「公共分支將轉為唯讀模式，但最終源代碼仍會公開，合作夥伴可通過協議獲取。」

儘管 Google 否認閉源意圖，但業內人士指出，此次調整實則為解決長期存在的開發效率問題。

Android Authority 分析表示，安卓系統包含逾 3000 萬行程式碼、200 多個平行開發分支，每年光是運維成本高達 8.3 億美元。由於公共分支與 Google 內部分支長期存在程式碼衝突，合併效率低下已成為技術債。

一位參與安卓開發的工程師：「過去，公共 AOSP 分支落後於 Google 私有分支數月甚至更久，導致大量補丁需要反覆調試，簡單的功能更新可能因分支差異引發連鎖反應，就像給放大鏡工具提交一個界面優化補丁，卻因代碼列表長度不一致導致合併失敗。」

更深層的矛盾指向生態話語權的爭奪。目前，安卓核心框架的開發幾乎完全由 Google 內部分支主導，而 AOSP 公共分支僅保留少量外圍組件。隨著 Google 加速推進 AI 與大模型如 Gemini 整合，Google 進一步收緊控制權的意圖愈發明顯。

東吳證券分析認為，閉源節省的資源或將投向 AI 技術研發，以因應 OpenAI 等對手的競爭壓力。

Google 這項變化恐將重塑安卓生態格局。過去十年，AOSP 的開放性孕育了三星 One UI、小米 MIUI 等客製化系統，也催生了繁榮的第三方應用生態。若 Google 持續收緊權限，中小廠商的話語權將進一步削弱，而 Google 對生態的主導權將空前強化。

儘管爭議不斷，但多數主流廠商對此調整反應平淡。業內人士分析，Google 的核心訴求在於優化開發效率，而非徹底封閉系統。