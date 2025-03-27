〈台幣〉關稅烏雲罩頂股匯齊挫 連4貶失守33.1元關卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-27 19:15

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川普關稅烏雲籠罩，台北股匯今 (27) 日連袂走弱，外資再度賣股匯出，使得新台幣兌美元失守 33.1 元關卡，但在央行出手調節下，終場貶幅收斂，收在 33.103 元，微貶 0.6 分，為連 4 貶，收盤續創 2 個多月新低，台北及元太外匯市場總成交值略增至 14.71 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 33.09 元，最高來到 33.05 元、最低下探 33.145 元。外匯交易員指出，適逢月底、季底，出口商有例行性拋匯需求，但外資偏向匯出，使得匯價偏貶。

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不過，匯市整體交投仍偏淡，在央行稍加調節下，新台幣貶勢迅速收斂，近乎平盤、以 33.103 元作收，為今年 1 月 13 日以來的新低價。

觀察主要亞幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.21%，亞洲貨幣普遍走貶，新加坡幣貶值 0.22%，日元與韓元皆貶 0.1%，新台幣小貶 0.02%，人民幣亦微貶 0.01%。