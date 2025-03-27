〈陸股盤後〉中國工業企業利潤降幅縮小 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-27 16:30

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中國股市三大指數周四（27 日）收盤同步走高，國家統計局工業司統計師于衛寧表示，1～2 月規模以上工業企業營業收入繼續改善，利潤降幅縮小。

上證指數周四收報 3,373.75 點，漲 0.15%。深證成指收報 10,668.10 點，漲 0.23%。創業板指收報 2,145.10 點，漲 0.24%。

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中國國家統計局今天公布的數據顯示，1～2 月全國規模以上工業企業實現利潤總額為人民幣 9,109.9 億元，年降 0.3%，降幅較 2024 年全年收窄 3 個百分點。

今年 1～2 月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣 3,487.7 億元，年增 2.1%；股份制企業利潤總額 6,739.2 億元，下降 2.0%；外商及港澳台投資企業利潤總額 2,304.6 億元，增長 4.9%；私營企業利潤總額 2,209.9 億元，下滑 9.0%。

今年 1～2 月份，主要行業利潤情況如下：農副食品加工業利潤年增 37.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長 20.5%，電力、熱力生產和供應業增長 13.5%，汽車製造業增長 11.7%，通用設備製造業增長 6.0%，專用設備製造業增長 5.9%，紡織業增長 5.7%，石油和天然氣開採業下降 1.1%，化學原料和化學製品製造業下降 1.5%，電氣機械和器材製造業下降 2.4%，電腦、通訊和其他電子設備製造業下降 9.4%，非金屬礦物製品業下降 37.8%，煤炭開採和洗選業下降 47.3%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業減虧。

于衛寧說，1～2 月規模以上工業企業營業收入繼續改善，利潤降幅收窄，裝備製造業和原材料製造業利潤由降轉增，工業企業效益狀況呈現穩定恢復態勢。