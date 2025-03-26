一銀「粉獅幣」平台慶升級！綁LINE即成會員、完成任務最高800元回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-26 18:46

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第一銀行 3 月大幅升級「粉獅幣平台」，推出超過 30 檔集點任務，有機會輕鬆獲得逾 800 點 (1 點 = 1 元)，並攜手資訊服務商龍頭「精誠喜客券」擴充兌點品項，讓銀行點數能換咖啡、折抵外送費等，並規劃提供基金交易 1 折券、日幣換匯優惠券、「第一金證券」交易手續費兌換券等，讓點數循環應用至金融投資，協助會員聰明理財。

「粉獅幣平台」若是非客戶，只要綁定 LINE 個人化服務就能成為會員，客戶則可以透過一銀網銀 (iLEO APP、第 e 行動、第 e 個網) 登入；在集點方面，此次推出逾 30 項任務最高可獲得超過 800 點，從日常互動的打卡、指定文章按讚，到產品交易 (外匯、信貸、線上保險、信用卡、台灣 Pay、iLEO 數位帳戶、ATM 無卡提款、網路轉帳、黃金存摺、代扣繳公用事業費、申辦電子對帳單等)、生日任務與點數 10 倍送的組合任務，多樣化設計讓會員從日常金融交易就能輕鬆獲得點數。

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兌點方面，「粉獅幣平台」攜手資訊服務商龍頭「精誠喜客券」推出涵蓋超商、購物中心、知名咖啡店、藥妝店、連鎖速食店、外送服務、停車折抵等多款票券，讓點數應用場景擴及到會員日常生活，精打細算的投資族可以兌換銀行基金交易手續費 1 折券，或即將推出的「第一金證券」證券交易手續費折抵券；旅遊族可以兌換不限金額換日幣存款或現鈔減碼 0.1 分的優惠券，第一銀行透過策略結盟及貼心設計放大點數價值，吸引會員加入點數生態圈。