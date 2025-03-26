不畏中方怒火？李嘉誠港口交易繼續推進 爭取下周簽約
鉅亨網編輯林羿君 2025-03-26 13:08
《彭博》引述知情人士報導，李嘉誠旗下的長江和記實業 (下稱長和) 出售港口業務的計劃雖然引來中國不滿，但仍繼續推動交易，爭取按原定計劃於 4 月 2 日前簽訂協議。
報導指出，長和計劃將兩個巴拿馬港口出售給由貝萊德（BlackRock）牽頭的集團，相關交易正按計劃推進，顯示中國當局對該交易的憤怒尚未對談判造成干擾。
知情人士透露，目前各方正進行最後的盡職調查、稅務、會計及其他交易條款，並仍計劃在 4 月 2 日前按計畫簽署協議。由於討論的是私人事務，知情人士要求匿名。
他們表示，除了巴拿馬港口的協議外，涉及長和旗下另外 41 個港口的更大範圍交易也在順利進行，如果交易完成，長和集團將獲得 190 億美元的現金收入。
長和股價周三 (26 日) 早盤在香港最高上漲 3.9%，該股已連三天強漲。
根據證券交易所的文件，長和與該財團的談判具有 145 天的獨家期。知情人士表示，這使得其他潛在競標者（如中國國營企業）幾乎沒有機會參與談判。
針對此消息，貝萊德發言人拒絕發表評論，長江和記沒有回應置評請求。
彭博社本月稍早報導稱，雖然待出售的港口不在中國或香港，但中國高層領導人已指示官員開始調查該交易是否存在潛在的國家安全和反壟斷違規行為。
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