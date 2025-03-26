不畏中方怒火？李嘉誠港口交易繼續推進 爭取下周簽約

鉅亨網編輯林羿君 2025-03-26 13:08

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《彭博》引述知情人士報導，李嘉誠旗下的長江和記實業 (下稱長和) 出售港口業務的計劃雖然引來中國不滿，但仍繼續推動交易，爭取按原定計劃於 4 月 2 日前簽訂協議。

報導指出，長和計劃將兩個巴拿馬港口出售給由貝萊德（BlackRock）牽頭的集團，相關交易正按計劃推進，顯示中國當局對該交易的憤怒尚未對談判造成干擾。

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知情人士透露，目前各方正進行最後的盡職調查、稅務、會計及其他交易條款，並仍計劃在 4 月 2 日前按計畫簽署協議。由於討論的是私人事務，知情人士要求匿名。

他們表示，除了巴拿馬港口的協議外，涉及長和旗下另外 41 個港口的更大範圍交易也在順利進行，如果交易完成，長和集團將獲得 190 億美元的現金收入。

長和股價周三 (26 日) 早盤在香港最高上漲 3.9%，該股已連三天強漲。

根據證券交易所的文件，長和與該財團的談判具有 145 天的獨家期。知情人士表示，這使得其他潛在競標者（如中國國營企業）幾乎沒有機會參與談判。

針對此消息，貝萊德發言人拒絕發表評論，長江和記沒有回應置評請求。