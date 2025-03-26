小米MIJIA智慧音頻眼鏡2亮相 續航力12小時

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 09:40

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中國小米 (01810-HK) MIJIA 智慧音頻眼鏡 2 周一（24 日）正式亮相，採用 5mm 纖細鏡腿，擁有約 12 小時續航力，新品將於周三上午 10 時開啟眾籌，建議零售價人民幣 1,199 元，眾籌價 999 元。

據《IT 之家》報導，小米 MIJIA 智慧音頻眼鏡 2 鏡腿架構得到改善，尺寸大幅度減小，最細處僅 5mm。眼鏡前腳採 Unibody 一體式設計，鏡腿最細處減少 26%，最寬處減少 30%。

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MIJIA 智慧音頻眼鏡 2 採用輕量化設計，重約 27.6g（深空鈦款、不含襯片的重量），鉸鏈也得到升級，宣稱 15,000 次彎折後，仍能提供良好彈性。

小米 MIJIA 智慧音頻眼鏡 2 內置定制非同軸鋼殼電池（宣稱「12 小時連續聆聽」），提供 5 款框型可選，支持語音喚醒手機小愛。