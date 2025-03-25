〈貴金屬盤後〉川普關稅態度軟化 金價走弱

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-25 05:20

‌



金價周一 (24 日) 下跌，除了受到美元觸及逾兩周新高所拖累，也因為美國總統川普對貿易夥伴課徵關稅態度趨於軟化，使投資人傾向先行觀望。

紐約黃金期貨下滑 0.2%，報每盎司 3015.60 美元。

黃金現貨價下滑 0.6%，報每盎司 3006.84 美元。

‌



道明證券大宗商品策略師 Bart Melek 說：「我們看到金價已經一次又一次改寫歷史紀錄，現在市場只是在鞏固這些成果，美元升值則加劇了這種情況。」

黃金傳統上被視為地緣政治和經濟不確定性時期的避險投資工具，而且在低利率環境中通常有良好的表現。金價今年已經 16 度創歷史紀錄，以上周創下的每盎司 3057.21 美元為歷史最高價。

美元升值 0.2%，創逾兩周高點，導致以美元計價的黃金對海外買家來說，變得較為昂貴。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee)、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 上周五說，目前判斷川普川稅行動對經濟的影響，仍為時過早。

美國聯準會 (Fed) 上周維持利率不變，暗示今年可能會有兩次每次 1 碼 (25 個基點) 的降息。

投資人正觀望本周五公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據，這是 Fed 偏好的通膨指標。

另一方面，美國和俄羅斯官員在沙烏地阿巴伯舉行會談，希望就烏克蘭廣泛停火的議題取得進展，華府方面還希望在達成更廣泛的協議之前，另外談判黑海海上停火協議。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「如果這周在沙烏地阿拉伯的談判確實取得進展，導致金價因此有些許走軟，我認為很快就會有買盤出現。」

其他貴金屬交易