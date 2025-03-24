陸手機大廠vivo成立機器人LAB聚焦家庭機器人 開出逾550萬年薪找首席科學家

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-24 13:10

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中國手機廠商 vivo 已成立機器人 LAB 獨立中心，將專注於機器人相關產品的孵化與研究，其中一大研究方向為家務機器人。該部門隸屬於中央研究院，吳振華兼任機器人 LAB 負責人，直接向 vivo 執行副總裁暨營運長、中央研究院負責人胡柏山彙報。

《界面新聞》報導，根據 vivo 官網招聘資訊，該公司已開始招聘機器人首席科學家崗位，崗位要求在具身智慧 / 機器人領域或相關研究方向上已經取得突出成就，獲得國際同業認可，能夠領銜組建相關研發團隊的科學家、學術帶頭人。

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另據第三方平台獵聘的招聘資訊顯示，vivo 已開始招聘機器人技術規劃專家，最高年薪超過人民幣 120 萬元 (約 553 萬台幣)，工作地點包括上海、東莞、美國等地。

vivo 此前已經佈局混合實境 (MR) 產業，近幾年在影像、晶片、AI 等領域的技術投入也在不斷加碼，為進入機器人行業不斷積累技術實力。

2023 年 12 月，vivo 執行副總裁胡柏山便曾表示，vivo 打算進入人形機器人賽道。此外，胡柏山還特別強調，進入人形機器人行業與 vivo 作為科技企業的社會責任相關。

胡柏山說：「科技公司的責任是通過科學技術和創新能力，不斷解決未來的社會問題，vivo 希望在此貢獻我們的力量，比如人形機器人可在醫院、養老等場景，幫助解決養老產業醫護力量不足的問題。」

根據中國國家統計局去年發佈的第三次全國時間利用調查公報，中國居民每日做家務的平均時間為 1 小時 59 分鐘。若這些時間由機器人填補，下班後人們只需輕鬆坐在一塵不染的家中，享受機器人烹製好的美食，然後在多出來的閒暇時間做自己喜歡的事情。

業內人士認為，機器人已被廣泛用於面向企業端客戶的自動化生產、汽車製造、物流、電子等領域，一些商超、餐廳的引導類、點菜類等服務機器人也逐漸開始投入應用。由於技術難度和安全性要求更高，面向客戶端的家用機器人「落地率」相對落後，但發展空間巨大。

商用服務場景是機器人最快應用的市場，而家庭則是機器人最具潛力的應用市場，家庭的需求將是下一波智慧機器人的核心增長點，相比於 B 端場景，C 端市場更為廣闊。