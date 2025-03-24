烏克蘭外交部：多國正式宣布準備向烏派兵！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-24 15:00
烏克蘭外交部發言人季希上周五（21 日）在記者會上表示，已經有多國正式宣布準備向烏克蘭派遣軍事分隊，相應名單也已確定，但季希未公布具體國家名單。
季希說，關於派遣部隊可能性的討論，目前正處於制定實施細節的階段，不僅僅只是評估。總參謀部正在討論人數、地點以及形式。
俄羅斯國防部上周五通報，當天凌晨烏軍在從庫斯克州撤退時炸毀蘇賈天然氣計量站，此舉被視為針對俄羅斯能源基礎設施的蓄意挑釁，目的是破壞美國提出的倡議。
俄羅斯國防部說，該天然氣計量站每天向歐洲輸送超過 4,000 萬立方公尺的天然氣，自 2024 年 8 月 7 日起被烏軍控制，被其用作安全後勤點之一。
另據《埃菲社》上周六報導，在烏克蘭戰爭爆發三年多後，烏克蘭成功製造出首款所有零件均在境內生產的無人機，象徵烏克蘭在自主抵禦俄羅斯的道路上又前進了一步。
這款設計用於執行情報或攻擊任務的穿越機，名為「維里」，攻擊距離最遠可達 30 公里，最多可攜帶 8 公斤爆炸物。
這款無人機由維里無人機公司製造，維里開發了底盤、控制系統等組件，影音傳輸器、鏡頭等其他零件則來自烏克蘭民營企業，成本不到 600 歐元。首批 1,000 架已於本月交付給國家特殊通信和信息保護局。
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