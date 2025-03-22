〈貴金屬盤後〉美元走強 金價挫跌1% 周線仍連三漲

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-22 05:53

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金價周五 (21 日) 下挫 1%，主因是美元走強，且投資人持續獲利了結，但因為地緣政治和經濟方面的不確定性仍在，加上美國聯準會 (Fed) 的降息前景，仍幫助金價交出周線連三漲的成績。

紐約黃金期貨下滑 0.7%，報每盎司 3021.80 美元。

黃金現貨價下跌 1%，報每盎司 3014.36 美元。

黃金本周上漲 0.7%。

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黃金傳統上被視為地緣政治和經濟不確定性時期的避險投資工具，而且在低利率環境中通常有良好的表現。金價今年已經 16 度創歷史紀錄，以周四創下的每盎司 3057.21 美元為歷史最高價。

Marex 分析師 Edward Meir 說：「市場正在喘口氣。在當前水準，有些人正在獲利了結，而且今天的美元也強。」

美元升值 0.2%，登上兩周高點，這讓以美元計價的黃金對海外買家來說變得較為昂貴。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 說：「持續的避險需求來自貿易擔憂和地緣政治風險，成為金價的主要驅動力。」

美國總統川普仍計劃在 4 月 2 日讓新的對等關稅稅率生效。

Fed 本周三維持利率不變，符合市場的普遍預期，但 Fed 也透露年底前可能還有兩次、每次 1 碼的降息。

LSEG 資料顯示，目前交易員定價預估的降息幅度為 71 個基點，包含至少兩回每次各 1 碼 (25 個基點) 的降息，7 月降息已經完全反應在價格上。

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以色列宣布，從陸海空三路加強對加薩走廊的攻擊，以逼迫巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas) 釋放剩餘人質，等同中斷兩個月的停火。

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