〈陸股盤後〉三大指數全線下挫 滬指失守3400點大關 創業板指跌破2200點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-21 16:10

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中國 A 股三大指數周五 (21 日) 齊步走跌，上證指數(SSEC) 連 3 日收黑，失守 3400 點大關，創業板指也跌破 2200 點整數關卡。

滬指周五收低 1.29% 至 3364.83 點，深證成指 (SZI) 亦跌 1.76% 至 10687.55 點，創業板指收黑 2.17% 至 2152.28 點，滬深兩市全天成交額合計人民幣 1 兆 5508.56 億元，較上一日增量 1093.03 億，比亞迪則在成交量居冠。

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大盤方面，機器人、汽車、半導體族群跌幅居前，襄陽軸承等多股跌停，算力概念股也震盪走低，福鞍股份跌停，有色金屬、券商、保險、地產、釀酒等類股也走跌

中藥類股、深海科技、風電族群則逆勢走強，海默科技 20% 漲停，振華重工、神開股份、開創國際、亞星錨鍊等漲停，華森製藥、康惠製藥漲停，大唐藥業、新光藥​​業、龍津藥業、陝神戎發、方盛製藥、盤龍藥業、上海凱寶等跟漲。

消息面上，中國國務院辦公廳日前印發《關於提升中藥品質促進中醫藥產業高品質發展的意見》，要求優化產業結構佈局。持續更新中藥產業鏈圖譜，促進中藥產業鏈強鏈補鏈，培養壯大「鏈主」與「鏈長」企業，發展優勢產業群聚。

《意見》要求，深耕細分領域，培育發展一批中藥領域專精特新中小企業。鼓勵策略性併購重組和資源整合，培優扶強龍頭企業。以「中藥 +」促進產業延鏈發展，豐富保健食品、食用藥品等產品高品質供給。研究制定推動中藥工業企業全產業鏈佈局的政策。

中信建投證券表示，短期需注意本輪春季行情時間及空間已達歷史平均水準，結構上科技成長向順週期高低切參照歷史也許仍有小幅演繹空間，但當前內需復甦仍以結構性為主，短期可繼續適當再平衡，重視今年第一季財報方向，中期「AI+」仍是核心主線。

東興證券認為，隨著 3 月底開始逐步進入上市公司年報和季報揭露期間，市場更加關注基本面和業績，一些題材性個股隨著業績披露會有回調壓力，市場整體表現將更加均衡，市場結構性不會只集中在兩大核心熱點上，以有色、化工為代表的周期性指數開始表現出強勁。

西部證券則說，深海科技產業在技術驅動和政策支援下，將成為支撐中國海洋經濟高品質發展的核心引擎。深海資源開採、深海設備、深海新基建等核心領域及配套產業可望迎來快速發展。