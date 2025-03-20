英特爾推開放生態系 搶邊緣AI商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-20 19:43

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英特爾 (INTC-US) 今 (20) 日發表全新英特爾邊緣 AI 系統 (Intel AI Edge Systems)、邊緣 AI 開發套件(Edge AI Suites) 和開放式邊緣平台 (Open Edge Platform) 產品，透過簡化與既有基礎架構的整合，協助零售、製造、智慧城市、媒體和娛樂產業加速邊緣 AI 布署與應用。

英特爾企業副總裁暨網路與邊緣解決方案事業部總經理 Dan Rodriguez 表示，客戶希望在既有基礎建設和邊緣的工作流程中擴大 AI 應用，同時達到控制總體擁有成本、能耗和效能的目標。英特爾憑藉著數十年來在邊緣運算領域的經驗，進一步提升邊緣 AI 產品和支援，推出 Intel AI Edge Systems、AI Suites 和 Open Edge Software，以加速在產業生態系中推出可立即布署 AI 的解決方案。

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邊緣 AI 正成為企業創新的重要驅動力。國際研究機構 Gartner 預測，至今年年底，50% 的企業管理資料將在傳統資料中心或雲端之外的環境處理，例如零售商店、製造廠和醫療保健機構等場域，預計至 2026 年，半數以上的邊緣運算布署將涉及機器學習。

英特爾與合作夥伴一同完成了 10 萬多個邊緣應用實際案例，其中有眾多案例採用 AI 應用。英特爾深刻理解邊緣 AI 帶來的獨特挑戰，而且這些挑戰因產業而異，對效能與功耗的需求亦各不相同。適用於雲端供應商的方法不見得適用於企業的邊緣運算環境，因為企業需要維護既有的平台和軟體，同時整合 AI，以確保最佳的總體擁有成本和能耗效率。

有別於大型資料中心擁有專屬 AI 基礎架構，邊緣 AI 部署必須在空間受限、低功耗且成本敏感的環境中，無縫整合至既有的 IT 基礎架構。

奠基於英特爾在邊緣運算領域廣泛的技術基礎，Intel AI Edge Systems 搭配 Edge AI Suites 和 Open Edge Platform 將協助企業因應上述挑戰，促進產業生態系更快、更有效率地推動邊緣 AI 布署。

開放式邊緣方案使英特爾協助各產業達成更佳的端到端效能和總持有成本。在邊緣 AI 視訊分析的案例中，僅靠每秒兆次計算 (TOPs) 數值表現無法滿足實際的效能需求。將 Intel Core Ultra 處理器與競業比較時，儘管競業在 TOPs 方面領先，但英特爾在端到端流程的效能表現提升高達 2.3 倍，在每美元效能方面提升高達 5 倍。