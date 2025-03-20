〈陸股盤後〉中國LPR報價連五個月不變 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-20 16:30

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中國股市三大指數周四（20 日）收盤同步走低，中國 1 年期、5 年期貸款市場報價利率（LPR）連續第五個月維持不變。

滬指周四收盤跌 0.51% 報 3,408.95 點，深證成指跌 0.91% 報 10,879.49 點，創業板指跌 1% 報 2,200.03 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.4768 兆元。

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保險、釀酒、媒體、食品飲料類股走低，半導體、券商、醫藥族群下挫；軍工、煤炭、石油、鋼鐵、汽車類股拉升，減速器、大飛機、風電概念股活躍。

據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）周四授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.1%，5 年期以上 LPR 為 3.6%，均維持不變。

年初以來，央行貨幣政策保持定力，市場對降準降息的預期不斷落空。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，政策保持定力，主要源於當前央行對穩定匯率、防範利率風險和資金空轉的訴求增強，同時基本面逐漸呈現築底趨勢，也提供基礎條件。

溫彬說，資產端繼續承壓，市場化負債成本上行，也對 LPR 繼續下調形成約束。

東方金誠首席宏觀分析師王青預計，今年央行會繼續實施有力度降息，屆時會引導 LPR 報價跟進下調：

王青說：「不排除今年通過較大幅度引導 5 年期以上 LPR 報價單獨下行等方式，繼續對居民房貸實施較大力度定向降息的可能。這是 2025 年促進房地產市場止跌回穩的關鍵一招。」