比特幣觸及8.7萬創近兩周高！專家：流動性拐點已至 比特幣有望在未來數周觸底

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-20 08:50

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 周三 (19 日) 反彈至 8.7 萬美元以上，創近兩周新高，專家最新認為流動性拐點已至，比特幣有望在未來數周觸底。

加密貨幣交易所 Coinbase 研究主管 David Duong 表示，全球流動性正開始復甦，實質利率與名目利率的下降最終應有助於降低借貸成本。長期趨勢也很可能在未來持續支撐全球增長，但在傳統風險資產復甦之前，加密市場難以實現有效反彈，應密切關注美股是否出現投降式拋售信號。相較於調查數據，下月財報季有望能更精準地衡量美國消費者的真實境況，建議投資人現階段對風險資產保持中性立場。

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儘管加密貨幣領域近期湧現諸多利好，如 SAB 121 的廢除以及比特幣戰略儲備的正式設立，但自年初以來加密市場表現依然疲弱，許多市場玩家擔憂幣圈特有的催化劑效應減弱，這導致宏觀因素成為主導力量，加密市場與美股的關聯性在上升。

年初至今，Coinbase 50 指數累計下跌 25.5%，加密市場總市值蒸發 5320 億美元。有趣的是，除媒體與娛樂板塊外，指數內各細分領域受市場波動衝擊的幅度差異並不顯著。DeFi、Memecoin 及基礎設施領域均出現類似程度的劇烈回調。這一現象凸顯當前市場廣泛的避險情緒，並未出現對不同專案的基本面與營收能力進行選擇性考量的情況。

流動性是任何市場的命脈，因其通過促進投資者參與度提升、槓桿效應發揮及價格發現機制完善，引導儲蓄資金流向借貸方。反之，流動性收縮往往抑制交易活躍度，並可能導致價格劇烈波動。

Duong 指出，近期加密市場拋售潮很大程度上反映價格向低流動性趨勢的回歸。這或許是一個潛在的利好消息。過去兩個月，美國財政部一般帳戶 (TGA) 餘額已從去年底 7450 億美元，降至上周三 (12 日) 的 5000 億美元，這使得流動性水準回升至 6 兆美元上方。此外，當前銀行儲備水準接近 GDP 的 10 至 11%，普遍認為該水準足以維持金融穩定。

所有這些跡象顯示，市場流動性可能正在回歸。美國 10 年期國債殖利率有望進一步走低，因為美國財長貝森特明確表示川普政府正致力於降低長期利率。從 Fed 模型的角度來看，殖利率下滑會提升股票等風險資產未來現金流的貼現價值，這一效應有可能推動加密資產價格走漲。

Duong 還說，本季有望成為今年加密資產價格的年內低點，因為結構性利好消息如減稅、監管鬆綁及其他刺激性財政政策有望在今年稍晚落地。根據 DeFiLlama 數據，當前穩定幣餘額已經攀升至 2290 億美元，顯示大量投資者正通過轉向穩定幣進行避險操作，推動穩定幣市值佔比升至加密市場總市值的 8.5%，較今年初 6.3% 上升。此外，AI 等長期趨勢有望在近期兌現其提升經濟生產力的承諾。