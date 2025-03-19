〈能源盤後〉俄羅斯同意暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施 原油逆轉收低

鉅亨網編譯許家華 2025-03-19 05:40

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原油期貨周二 (18 日) 回吐早盤漲幅後收跌，係因俄羅斯暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施，提高美國放鬆對俄羅斯原油出口制裁的可能性。

美軍上周末襲擊伊朗支持的葉門胡塞叛軍，對該石油資源豐富的地區構成供應風險，導致中東緊張局勢加劇，帶來早盤漲幅。

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能源商品價格

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 51 美分或 0.7%，收在每桶 70.56 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 68 美分或 1%，收每桶 66.90 美元。

4 月交割汽油期貨價格下跌 0.6%，至每加侖 2.17 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.4% 至每加侖 2.19 美元。

4 月交割天然氣價格上漲近 0.9%，收每百萬 Btu 4.05 美元。

市場驅動力

俄羅斯總統普丁周二與美國總統川普通話，同意對烏克蘭能源基礎設施實施有限停火。

白宮表示，兩國領導人同意，和平進程將從能源和基礎設施停火開始，並將立即啟動實現「永久和平」的談判。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 在電話會議結果公佈之前透過電子郵件發表評論稱，任何和平進展都將增加美方取消對俄羅斯石油運輸制裁的可能性，從而增加全球供應。

同時，Pangaea Policy 的 Terry Haines 表示，俄軍停止攻擊能源和基礎設施是非常重要的進展，因為這可以「降低核事故的可能性（無論是否真實），並讓平民至少暫時可以鬆一口氣」。

StoneX 能源市場戰略總監 Alex Hodes 周二表示，早盤油價上漲，原因是「多重地緣政治風險，包括以色列對加沙地帶發動一系列軍事打擊，違反了停火協議，以及俄羅斯表示，只有切斷對烏克蘭的武器供應，他們才會停火」。他指出，川普也敦促美軍打擊胡塞叛軍。

美國上周末對葉門胡塞叛軍發動攻擊，增加了該地區石油供應中斷的風險。川普周一表示，他將要求伊朗對葉門胡塞武裝未來針對紅海船舶發動的任何攻擊負責。

XS.com 高級市場分析師 Samer Hasn 表示：「伊朗問題的潛在升級正是可能導致石油市場長期混亂的原因。」