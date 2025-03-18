經濟加速踩油門！陸今年前兩月規模以上工業增加值年增5.9% 高於預期

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-18 09:50

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中國國家統計局周一 (17 日) 發佈今年前兩月國民經濟運行數據指出，一攬子存量政策和增量政策繼續發力顯效，工業服務業較快成長，消費投資繼續改善，就業形勢總體穩定，新質生產力成長壯大，經濟運行起步平穩，發展態勢向新向好。

中國規模以上工業今年前兩月增加值年增 5.9%，比上年全年加快 0.1 個百分點，全國服務業生產指數年增 5.6%，比上年全年加快 0.4 個百分點。增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率。

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分三大門類看，今年前兩月採礦業增加值年增 4.3%，製造業成長 6.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長 1.1%；分經濟類型看，國有控股企業增加值年增 3.7%，股份制企業年增 6.6%，外商及港澳台投資企業增長 3.2%，私營企業增長 6.7%。

依行業別看，41 個大類行業中，今年前兩月有 36 個增加值保持年增表現，其中煤炭開採和洗選業增長 5.4%，石油和天然氣開採業增長 0.9%，農副食品加工業增長 8.3%，酒、飲料和精製茶製造業增長 3.9%，紡織業增長 7.0%，化學原料和化學製品製造業增長 9.5%，非金屬礦物製品業下降 2.1%，黑色金屬冶鍊和壓延加工業增長 5.7%，有色金屬冶鍊和壓延加工業增長 6.6%，通用設備製造業增長 9.5%， 專用設備製造業增長 3.8%，汽車製造業增長 12%，鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業增長 20.8%，電氣機械和器材製造業增長 12%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長 10.6%，電力、熱力生產和供應業增長 0.8%。

按產品來看，今年前兩月規模以上工業 623 種產品中，有 378 種產品產量呈年增表現，其中鋼材 2 億 2409 噸，年增 4.7%，水泥 1 億 7099 萬噸，年減 5.7%，十種有色金屬 1294 萬噸，年增 1.4%，乙烯年增 17.6% 至 658 萬噸，汽車年增 13.9% 至 445.4 萬輛，其中新能源汽車 181.7 萬輛，年增率 47.7%，發電量 14921 億千瓦時，下降 1.3%，原油加工量 11917 萬噸，增長 2.1%。

此外，中國今年前兩月全國固定資產投資 (不含農戶)5 兆 2619 億人民幣，年增 4.1%，比上年全年加快 0.9 個百分點，扣除房地產開發投資則成長 8.4%。

中國社會消費品零售總額在今年前兩月達人民幣 8 兆 3731 億元，年增率 4%，比上年全年加快 0.5 個百分點，且今年前兩月貨物進出口總額 6 兆 5364 億元，年減 1.2%，其中出口額 3 兆 8812 億元，成長 3.4%，進口額 2 兆 6551 億元，下滑 7.3%。

失業率方面，今年前兩月中國城鎮失業率平均值為 5.3%，2 月失業率為 5.4%，比上月上升 0.2 個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為 5.6%; 外來戶籍勞動力調查失業率為 5%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為 5.1%。31 個大城市城鎮調查失業率為 5.2%。全國企業就業人員周平均工作時間為 47.1 小時。

通膨率方面，今年前兩月中國居民消費價格指數 (CPI) 年減 0.1%，其中 1 月上漲 0.5%，2 月下降 0.7%。