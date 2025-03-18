法國議員要求美國歸還自由女神像 稱美方不再體現價值觀

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-18 09:10

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據《法新社》報導，法國歐洲議會議員格魯克斯曼周日（16 日）表示，法國應收回自由女神像，因為美國已不再體現這座雕像代表的價值觀。

在法國中左翼運動集會上，格魯克斯曼向支持者呼籲：「把自由女神像還法國。」他強調：「我國要對那些選擇站在暴君一邊的美國人說：『把自由女神像還給我國』。」

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「這座雕像是我國贈送給美國的禮物，但顯然你們不珍惜它。那麼，我國還是把它留在國內比較好。」

自由女神像由法國人民贈送給美國，於 1886 年 10 月 28 日在紐約港揭幕，以紀念美國獨立宣言發表 100 周年。雕像由法國雕塑家巴托爾迪設計。

此外，巴黎塞納河上的一座小島上也矗立著一座較小的複製品。

作為烏克蘭的堅定支持者，格魯克斯曼嚴厲批評美國總統川普改變戰爭政策，抨擊川普政府削減對美國研究機構的資金支持。此舉已促使法國政府採取措施，吸引部分受影響研究人員前往法國工作。

他進一步表示：「我國想對美國人說，如果你們要解僱最優秀的研究人員，如果你們要拋棄那些憑藉自由、創新精神、質疑和探索能力讓你們成為世界領先強國的人，那麼法國歡迎他們。」