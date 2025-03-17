川普簽行政命令 砍美國之音營運資金 1,300人被停職

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-17 09:03

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美國總統川普上周五（14 日）簽署行政命令，削減由聯邦政府資助的新聞機構——美國之音（VOA）的營運資金，並指控其「反川」和「激進」。

上周五美國之音 1,300 多名全職員工被停職，等待後續安排。

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美國之音台長阿布拉莫維茨在臉書說，他非常難過，「美國之音 83 年來第一次無法發聲」，被迫休假的記者、製作人和支援人員約 1,300 人，導致以近 50 種語言提供服務的美國之音癱瘓。

白宮稱，該命令將「確保納稅人不再為激進宣傳買單」，並援引政界人士及右翼媒體的言論，他們指責美國之音「左傾」、「黨派化」。

白宮還列出美國之音在 2020 年美國總統大選期間的報導，聲稱其內容對川普的競爭對手拜登有利。

川普的命令主要針對美國之音的母機構——美國全球媒體署（USAGM），該機構資助自由歐洲電台（Radio Free Europe）和自由亞洲電台（Radio Free Asia）等非營利媒體。

該命令要求管理層將業務降至法律規定的最低水準。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國之音的員工是在一封由 USAGM 人力資源總監托馬斯（Crystal Thomas）發送的電子郵件獲悉此事。

消息人士透露，所有自由職業者和國際合約員工均被告知，資金已耗盡，無法支付薪酬。

CBS 獲得的電子郵件還顯示，政府已終止對自由亞洲電台和自由歐洲電台的聯邦撥款。

川普在第一任期內就對美國之音持強烈批評態度。

川普大金主馬斯克一直主導對美國政府的大規模削減，他在社交平台 X 上呼籲關閉美國之音。