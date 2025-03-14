〈能源盤後〉IEA示警 貿易緊張局勢將削弱需求 原油收低

鉅亨網編譯許家華 2025-03-14 05:36

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國際能源總署 (IEA) 發布月報，強調市場越來越擔心全球貿易緊張局勢加劇，從而削弱能源需求，導致原油期貨價格周四 (13 日) 下跌，本周交易價走跌。

能源商品價格

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5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.07 美元，或 1.5%，收在每桶 69.88 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.13 美元或 1.7%，收每桶 66.55 美元，吐回前一日 2.2% 漲幅的半數以上。

4 月交割汽油期貨價格小跌 0.8%，至每加侖 2.13 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格下跌 2% 至每加侖 2.16 美元。

4 月交割天然氣價格上漲 0.7%，收每百萬 Btu 4.11 美元，但盤中一度觸及 3.955 美元的低點。。

市場驅動力

Exness 金融市場策略顧問 Maria Agustina Patti 表示，美國和歐盟之間貿易緊張局勢再度升級，引發了人們對潛在經濟放緩的擔憂，這可能會「抑制長期石油消費」。「全球貿易政策的不確定性導致市場謹慎，縮限價格進一步上漲的空間。」

總部位於巴黎的 IEA 在月報中警告稱，「由於美國與其他幾個國家之間的貿易緊張局勢升級，支撐我們石油需求預測的宏觀經濟條件在過去一個月惡化。美國新的關稅加上不斷升級的報復措施，導致宏觀風險偏向​​下行。」

IEA 認為石油需求不足，並將去年第四季和本季的石油成長預期小幅下調至約 120 萬桶 / 日，以反映已開發市場和發展中市場的數據均低於預期。但 IEA 仍預計，今年的石油需求將增加 100 多萬桶 / 日，高於 2024 年的 83 萬桶 / 日，部分原因是油價下跌。

然而，SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，「有關美國第一季經濟衰退的零星呼聲看起來有些誇大其詞。幾乎沒有證據表明軟調查數據以任何有意義的方式滲透到硬數據中。」(注：軟數據是訪查數據，如信心指數、PMI 數據，為領先指標。硬數據是國家機構的統計數據，如 GDP、就業報告等，為落後指標。)

他認為當前情況是政府就業和支出「受到控制的調整」，目的是抑制通膨並迫使聯準會採取行動，而最新 CPI 數據表明，此舉措開始發揮作用——儘管這些數據尚未完全體現關稅的影響。

上個月消費者物價指數 (CPI) 增速放緩，打破了自 11 月以來通膨指數連續上升的走勢。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (12 日) 公布最新數據顯示，2 月 CPI 年增 2.8%，創去年 11 月以來新低，略低市場預期的 2.9% 也低於 1 月前值 3.0% ；按月來看成長 0.2%，為去年 10 月以來新低，低於市場預期 0.3%，也低於 1 月前值 0.5%。

Innes 表示：「聯準會降息理由正在增加——儘管大宗商品的供需面臨阻力，但這可能是目前市場最大的穩定力量。如果聯準會明確表示將降息，預計這將為風險資產提供支撐，儘管貿易緊張局勢正在升溫。」

然而，本月迄今，原油價格已大幅下跌，WTI 和 Brent 原油周一均創 6 個月以來最低收盤價。

Innes 稱，如果 WTI 原油價格跌至每桶 65 美元以下，那麼石油輸出國組織 (OPEC) 不取消自願減產計畫的風險就會加大，可能會更長時間袖手旁觀，這將再次擾亂全球供應格局。

周三油價在 EIA 公布供應報告後獲得支撐而收高。EIA 公布，上周 (3/7 止) 汽油庫存下降 570 萬桶，降幅大於預期，且數據顯示，汽油需求量攀升。最新一周，用於衡量需求的成品汽油總供應量為每天 918.2 萬桶，而前一周為每天 887.7 萬桶。

同時，由於上周美國天然氣供應量下降幅度超過預期，周四天然氣期貨價格擺脫早盤跌勢，收盤走高。