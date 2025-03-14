JJ寵粉獨享！星展獨家冠名贊助林俊傑台北巡演 星展卡友4/1優先開搶

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-14 19:34

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星展銀行（台灣）寵愛卡友，將成為 JJ 林俊傑《JJ20 FINAL LAP 世界巡迴演唱會》的獨家冠名贊助商。這場備受期待的音樂盛會即將於 2025 年 6 月 7 日及 8 日在台北大巨蛋盛大舉行，全卡友持星展銀行任一信用卡（含附卡）即可享優先購票禮遇，預售票預計於 2025 年 4 月 1 日中午 12 點正式開賣。

此次星展銀行的參與，除了進一步深化其對娛樂文化領域的支持，也展現對客戶體驗的重視。

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星展消費金融處信用卡及無擔保貸款部主管林群凱表示：為滿足客戶對於音樂藝文活動的喜愛，星展銀行秉持提供優質服務的理念，持續打造豐富的娛樂休閒刷卡禮遇，繼蘇打綠活動後緊接獨家冠名贊助 JJ 林俊傑的巡迴演唱會，期望為客戶帶來更多尊榮的購票與觀賞體驗，讓生活更添精彩。