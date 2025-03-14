浸大校董會主席黃英豪：落實兩會精神 推動教育邁向新里程

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 13:49

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港區全國人大代表、香港浸會大學（浸會）校董會暨諮議會主席黃英豪博士表示，將積極宣講落實兩會精神，推動教育發展邁向新里程。

黃英豪博士日前接受中央廣播電視總台專訪透露，在兩會期間他偶遇小米集團執行長雷軍，並邀請他訪問浸大。同時也進一步認識到科技創新對產業創新的推動作用，以及教育在創新過程中的關鍵作用。

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他強調，教育及人才一體化對中國式現代化和新質生產力的建設具有重要意義。為此，他與浸大管理階層討論，希望能在學士課程中增加與人工智慧相關的課程。浸大也會透過跨學科課程設計，激發學生的創意、創新和創造力。

黃英豪博士強調了香港在「一國兩制」下的獨特作用，並提出應探討如何進一步加大力度，引進國際一流人才，以提升香港高等教育的國際競爭力。

此外，浸大一直致力於為香港運動員提供全方位的支援，協助他們在體育事業與學業追求卓越。去年巴黎奧運花劍個人賽奪得金牌的張家朗目前正就讀浸大。浸大近年來也透過多種入學計劃，錄取精英運動員們，為他們提供支持。

黃英豪博士強調，人才培育是新時代香港教育的關鍵議題，面對時代發展的需求，浸大在育人方面具有獨特優勢。