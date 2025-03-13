鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達(TER-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為117.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.55元下修至3.45元，其中最高估值4.05元，最低估值2.97元，預估目標價為117.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.05(4.05)
|5.55
|7.15
|最低值
|2.97(3.05)
|3.59
|5.48
|平均值
|3.46(3.55)
|5.1
|6.22
|中位數
|3.45(3.55)
|5.2
|6.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.75億
|39.91億
|47.33億
|最低值
|29.55億
|32.78億
|37.97億
|平均值
|30.44億
|36.71億
|41.99億
|中位數
|30.08億
|36.68億
|41.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.28
|5.53
|4.22
|2.73
|3.32
|營業收入
|31.21億
|37.03億
|31.55億
|26.71億
|28.16億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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