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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達(TER-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為117.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 04:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.55元下修至3.45元，其中最高估值4.05元，最低估值2.97元，預估目標價為117.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.05(4.05)5.557.15
最低值2.97(3.05)3.595.48
平均值3.46(3.55)5.16.22
中位數3.45(3.55)5.26.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.75億39.91億47.33億
最低值29.55億32.78億37.97億
平均值30.44億36.71億41.99億
中位數30.08億36.68億41.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.285.534.222.733.32
營業收入31.21億37.03億31.55億26.71億28.16億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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