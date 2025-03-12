上海加速打造具身智慧產業聚落 阿里巴巴旗下螞蟻靈波科技落戶浦東新區

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-12 15:40

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螞蟻靈波科技朱執行長朱興表示，靈波科技是螞蟻集團旗下的具身智慧子公司，致力於聚焦服務領域，打造行業領先的機器人產品，讓機器人走進生活，成為所有人的好幫手。

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朱興指出，浦東新區是具身智慧企業創新創業的熱土，聚集一大批「造腦」、「造身」、「造零件」的優秀企業，螞蟻靈波科技選擇入駐浦東，就是希望依託浦東的創新生態，深度協同產業上下游，共同攻克技術難題，讓人形機器人早日走進尋常百姓家。

螞蟻靈波科技方面認為，具身智慧技術下的人形機器人，在家庭、養老、醫療健康等密集交互型領域具有廣泛應用前景，但要真正融入現實場景，還需持續突破感知反饋、智慧決策、精確操控、系統安全等關鍵技術瓶頸。這些能力的構建需要仰賴演算法反覆運算、硬體創新與場景數據的協同進化。

具身智慧也稱為具身機器人，是指通過 AI 技術與機器人硬體的結合，旨在為人類提供更加智慧、個性化的服務。具身智慧技術的快速發展，打開了人類對未來智慧世界的全新想像。

具身智慧是人工智慧與機器人學交叉的前沿領域，強調智慧體通過身體與環境的動態交互實現自主學習和進化，目前行業處於感知反饋、智慧決策、精確操控、系統安全等關鍵技術的突破期。

今年的政府工作報告中提到，建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智慧、6G 等未來產業。「具身智慧」首次被寫入政府工作報告，引起市場的廣泛關注，多地政府也正在加快推出相關政策。

近年來，上海浦東新區積極擁抱新興賽道和未來產業，打造以人形機器人為引領的具身智慧創新高地。目前已形成以人形機器人具身智慧開源訓練場和智元人形機器人訓練場為核心的高質量數據「語料庫」，以快速製造平台、手板廠、檢驗檢測為核心的功能性服務平台，以及以大模型、操作系統、感知系統等軟體企業，以及關節執行器、感測器和靈巧手等硬體零部件企業為核心的上下游配套產業鏈，聚集機器人生態企業已達百餘家。

浦東也正透過設立專項基金、建設創新平台、開放應用場景等舉措，全力構建具身智慧全產業鏈生態。

上海目前還實施人工智慧「模塑申城」方案，目標為到 2025 年底建成世界級 AI 產業生態，力爭上海市智慧算力規模突破 100EFLOPS，形成 50 個左右具有顯著成效的行業開放語料庫示範應用成果，建設 3 到 5 個大模型創新加速孵化器，建成一批上下游協同的賦能中心和垂直模型訓練場。