蘋果Siri升級推遲 花旗警告：恐錯失縮短換機周期的良機

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-11 13:20

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備受期待的蘋果 (AAPL-US) 語音助理 Siri，將推延至明年發表，對此花旗下調 2025 年 iPhone 的銷售預測，並警告恐錯過今年的換機機遇。

花旗分析團隊預期，蘋果在 2025 年將售出 2.32 億部 iPhone，較前一年增長 2%，低於先前預估的 5%。

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蘋果透過聲明稿表示，Siri AI 升級所需的時間「比預期更長」，預期升級版將延後至「下一年」推出，意味著使用者可能要到 2026 年才能使用新 Siri。

蘋果並未透露 Siri AI 升級延後推出的原因，但媒體指出，內部測試發現漏洞和速度減慢，這引發蘋果高層擔憂。解決這些問題可能代表得重建 Siri 部分功能，可能進一步延後新 Siri 的推出時程。

花旗認為這是個挫折，並指出升級版 Siri 原本可以成為推動今年更高換機率的關鍵，「由於備受期待的 Siri 更新延遲，我們認為蘋果將錯過今年縮短更新周期的機會。」

花旗分析師還警告，如果沒有人工智慧的推動，蘋果可能很難推動 iPhone 的升級，尤其是因為 iPhone 仍然是蘋果最大的收入來源。

不過，花旗仍維持蘋果股票「買進」評級，目標價也維持 275 美元不變，高於 Visible Alpha 編製的 255 美元的普遍目標價。這意味著蘋果股價將上漲 20%。今年以來，蘋果股價累計漲幅達 9%。

雖然這次延遲帶來了短期負面影響，但花旗看到了蘋果在中國 AI 項目上的積極進展。蘋果公司目前正在推進 Apple Intelligence 在中國的發佈，並已與阿里巴巴 (09988-HK) 和百度 (BIDU-US) 建立合作關係。