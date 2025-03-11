〈陸股盤後〉川普傳最快下月訪問中國 見習近平 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-11 16:30

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中國股市三大指數周二（11 日）收盤同步走高，據《南華早報》周一報導，多個外交消息來源透露，美國總統川普最快下月訪問中國，與中國國家主席習近平見面。

滬指周二收盤漲 0.41% 報 3,379.83 點，深證成指漲 0.33% 報 10,861.16 點，創業板指漲 0.19% 報 2,204.03 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5201 兆元。

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盤面上看，釀酒、旅游、有色、傳媒、紡織服裝、食品飲料、農業、銀行等板塊拉升，軍工、國資雲、商業航天、算力、稀土概念等活躍。

外交消息人士說法表示，川普希望習近平走訪美國佛州海湖莊園，但中國希望在北京或華府舉行比較正式的會面。知情人士說，目前還不清楚雙方已經討論到什麼程度。

一名中國消息人士表示：「隨著華府政局大幅改變，相較於拜登政府時期，現在中國政府官員更難與美國對口官員對話。」

中國外交部發言人毛寧周二對此表示：「你這個問題我沒有可以發布的訊息。」

另據《華爾街日報》周一報導，知情人士透露，美中兩國已開始討論川普與習近平 6 月可能在美國舉行「生日峰會」（birthday summit）的事宜。

上述消息人士說，目前雙方處於初步討論階段。知情人士提醒，目前雙方還沒有敲定任何事情。白宮不予置評。中國大使館未回覆置評請求。

習近平生於 1953 年 6 月 15 日，而川普生於 1946 年 6 月 14 日。

《華爾街日報》指出，對習近平來說，前往華府可能會面臨風險：他可能會被視為向川普屈服。參與峰會相關討論的中國官員也擔心出現類似 2 月 28 日烏克蘭總統澤倫斯基在橢圓形辦公室遭公開斥責的一幕。

消息人士稱，這就是為什麼中國政府對川普前往北京舉行峰會表現出更大興趣。

隨著中國面臨的經濟壓力增大，北京對談判以避免或至少減緩美國額外加徵關稅和技術限制措施有著濃厚興趣。了解北京想法的知情人士透露，中國希望兩國領導人舉行峰會能夠幫助啟動這一進程。

自川普今年 1 月就任總統以來，已放話要對墨西哥和加拿大加徵關稅，但隨後他又暫停這項計畫。美國政府還揚言要對歐洲等貿易夥伴徵收進口關稅。到目前為止，中國是唯一一個實際上已經面臨川普全面加徵關稅的國家。