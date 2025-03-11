世界健身-KY國內外加速插旗 年底前開海外自營健身中心

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-11 09:09

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連鎖健身業者世界健身 - KY(2762-TW)(World Gym) 最新表示，今年計畫在台持續新增 20 家據點，預估年底全台總分店數將達 145 個，穩居國內第一大健身連鎖品牌，同時，年底前在海外開設首家企業自營健身中心，國際首發據點評估日本、韓國、泰國和菲律賓等地。

世界健身甫公布 2 月合併營收達到 8.36 億元，年增 12.96%，累計今年前 2 月合併營收 16.83 億元，年增 10.03%。

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世界健身表示，隨著新據點陸續開出，營收成長速度顯著提升，自 2024 年第三季年增 0.9%，到第四季年增 5.6%，再到今年前兩個月年增 10.0%。

目前展店腳步仍不停歇，世界健身規劃，第一季共新增開設 8 個據點，全年將再新增 12 個據點，預期未來幾個月，會加速成長。

世界健身進一步說明，預售據點的表現，持續恢復至疫前水準，其中，新竹新豐店鄰近新豐湖口工業區，為獨棟 3 層樓建築，擁有寬敞的運動空間，設施規劃有蒸氣室、桑拿和按摩池，以及豐富的團體健身課程規畫，預售首月突破 2000 名。

此外，世界健身推動全球加盟版圖擴張，今年預計新增 42 家，相較於 2024 年的 28 家，將有顯著增長。

世界健身強調，年底前將在台灣以外地區開設首家企業自營健身中心，營運放眼大亞洲，目前正評估日本、韓國、泰國和菲律賓，作為進軍新國際市場的首發據點。